1ª Feira de Estágio da FAM aproxima as empresas dos futuros profissionais

Painel com vagas de estágio, estande com gestores de RH, palestras e muita conversa sobre mercado de trabalho. Assim foi a 1ª Feira de Estágio da Faculdade de Americana realizada nesta quinta-feira (14), na praça de alimentação da Instituição. No total foram 16 empresas de diversos segmentos em busca de novos estagiários e aproximadamente 100 vagas de estágio. O evento também foi aberto para estudantes de outras Instituições de Ensino.

O evento recebeu cerca de 300 cadastros de currículos físicos, mas a busca por um ambiente digital no momento da inscrição para uma vaga também foi observada. Diversas empresas trouxeram seu QR Code como caminho para acesso ao site e portal de cadastro de currículo.

A Feira contou também com a participação do CIEE em Movimento com o direcionamento dos candidatos para as vagas que eles oferecem na rotina de trabalho do Centro de Integração Empresa Escola. Com vagas de diversas empresas, o CIEE recebeu 134 cadastros e encaminhou 44 alunos para processos seletivos. “Trazemos as nossas vagas para mais perto do aluno. São várias áreas como administração, tecnologia, educação, entre outras. Importante lembrar que tivemos a participação até de alunos o ensino médio aqui na FAM”, disse o consultor de empresas do CIEE, Gustavo Migotti.

A busca por uma vaga no mercado de trabalho como estagiário não é fácil, é necessário persistência e foco. Caio Ferrareze, morador de Nova Odessa, aluno FAM do curso de Ciência da Computação, trabalha na área de logística e quer seguir na área em que está estudando. Ele aproveitou a oportunidade para fazer novos cadastros e se aproximar da sonhada vaga em TI. “Isso é muito importante, tanto para mostrar que a FAM está preocupada com o futuro profissional dos alunos, quanto para os alunos conseguirem uma vaga. É difícil, o mercado de trabalho é grande, mas não é tão fácil de entrar, principalmente quando você esta no começo”, disse.

Juliana Freitas, analista de RH da KS Pistões, lembra que o candidato ao estágio deve ter foco em sua carreira para facilitar sua busca. “Temos vários estagiários da FAM, achamos um evento muito importante para que os alunos conheçam mais a empresa. O jovem deve saber em que área ele deseja trabalhar, o foco em saber o que quer para carreira é importante”, comentou.

O evento foi comemorado pela equipe organizadora da Faculdade de Americana. A participação foi positiva nos períodos em que o aluno chegou na Instituição e no intervalo. “Era um grande objetivo da Faculdade de Americana realizar uma feira como esta e aproximar nossos alunos das vagas das empresas. Não houve filas, todos conseguiram conversar com os profissionais das empresas. Agradecemos a todos que se dispuseram a participar e vamos com certeza ter outras edições ainda maiores”, afirmou o diretor Geral da Instituição, Gustavo Azzolini.

Participaram do eventos: PAT Americana, Nova Giulia, Evolution Automotive, Alatere RH, Energy, Stampare, Inglês 200h, Romi, Supermercados São Vicente, Mondragon, Assembly, CIEE, KSPG Automotive, Aro Contabilidade, Maré Fertilizantes, Vexia e Kacyumara.