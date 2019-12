Americana terá manifestação contra aumento da passagem de ônibus

Americana terá nesta segunda-feira(23), uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus que saltou de R$ 4 para R$ 4,70. O protesto organizado através das redes sociais acontecerá no terminal urbano da cidade a partir das 11h.

O aumento da passagem foi imposto pelo prefeito, Omar Najar(MDB), através de um decreto publicado neste sábado(21), no Diário Oficial do Município.

No início do ano a prefeitura já tentou fazer o reajuste via decreto, mas a medida foi derrubada na justiça após um Decreto Legislativo feito pela Câmara Municipal.

“O valor de R$ 4,70 não é justo. Alguns ônibus estão com assentos soltos, com o ar condicionado completamente inutilizável, peças penduradas, alguns carros sem estrutura para receber deficientes físicos”, diz o convite para a manifestação que é organizada por dois munícipes.

O evento do ato está disponível no Facebook através deste link (clique aqui)