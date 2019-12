Atleta Jair Henrique será homenageado na Câmara

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (17) sessão solene para a entrega de medalha de mérito “Ayrton Senna” a Jair Henrique Souza Porfírio pelos relevantes resultados obtidos no esporte.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 4 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube). A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rafael Macris (PSDB).

Biografia – Jair Henrique Souza Porfírio

Jair Henrique Souza Porfírio nasceu em 31 de agosto de 1994 na cidade de Araçatuba, onde residiu com seus pais biológicos Rosangela Rodrigues de Souza e Jair Porfírio até 1996, quando a família resolve se mudar para Santos. Ao completar seis anos de idade, os pais biológicos se divorciaram, fazendo com que retornasse para a cidade de Araçatuba junto com seu pai e suas duas irmãs.

A família sempre passou por grandes dificuldades financeiras, o que fez com que Jair fosse adotado pela senhora Francisca Palheiros dos Santos e pelo senhor Sérgio Carlos dos Santos, que o conheciam desde criança e já possuíam grande afeto por ele.

O pai adotivo, Sr. Sérgio sempre gostou e teve grande contato com a área esportiva, sendo jogador de futebol amador, o que acabou influenciando a vida do Jair e sua escolha pelo esporte.

Durante sua trajetória Jair praticou vários tipos de esportes como futebol, natação e futsal, até que em 2008 conheceu o atletismo, através de um tio cadeirante, Sr. Ernesto Pereira Lemes.

Começou a competir profissionalmente em 2012, conquistando vários títulos e medalhas desde estão. É campeão Brasileiro desde 2013 no Dardo, recordista das Américas desde 2015, recordista mundial em 2016. Atual recordista brasileiro no peso. Suas maiores competições foram os Opens (Gran Prix) de 2016 e o atual em 2019, pela primeira convocação pela seleção brasileira.

Jair foi convocado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro no último dia 16 de julho para os jogos Parapan-Americanos – Lima 2019. Foi medalha de ouro no lançamento de dardo categoria F41 e medalhista de bronze no arremesso de peso categoria F40/41, alcançando sucesso internacional.