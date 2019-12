Bombas são lançadas contra sede do Porta dos Fundos

Duas bombas foram jogadas, na madrugada desta terça-feira (24), contra a sede da produtora responsável pelo programa Porta dos Fundos, no bairro Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas em nota pela Polícia Civil, o caso foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo, como crime de explosão.

“Na madrugada desta terça-feira, artefatos explosivos foram lançados contra a fachada de um imóvel onde funciona a produtora, localizada no bairro Humaitá. Não houve informação de feridos”, informou a Polícia Civil. Segundo a nota, foi feita uma perícia no local e a equipe do Esquadrão Antibombas recolheu fragmentos das bombas para análise. “Diligências estão em andamento para esclarecer o caso”.

As produções do Porta dos Fundos, veiculadas pela internet e mais recentemente na Netflix, utilizam do humor para tratar de temas sociais, políticos e, eventualmente, religiosos. Um episódio especial de Natal deste ano, envolvendo Jesus Cristo, despertou polêmica e críticas, principalmente de setores cristãos.