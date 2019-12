Os consumidores que deixaram para a última hora para comprar o presente de Natal podem aproveitar o horário especial do comércio da região central para garantir as lembrancinhas.

As lojas do calçadão e do entorno do centro funcionam hoje(24), as 9h às 17h.

No dia 25 as lojas não abrem. No dia 26 o horário de funcionamento é o de um dia normal: das 9h às 18h.