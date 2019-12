Curso de Nutrição FAM dá dicas para uma ceia de natal mais saudável

O Natal está chegando e todos os deliciosos pratos e drinks que são colocados na mesa do brasileiro são verdadeiros vilões na hora de subir balança. Pensando em colaborar com a saúde e, claro, preocupados em manter o prato saboroso, o curso de nutrição da Faculdade de Americana traz dicas para um natal mais saudável.

Para Glenys Mabel, coordenadora do curso de nutrição da FAM, este momento de confraternização é preciso também pensar na saúde. “Este é um momento de compartilhar com os amigos e pessoas que amamos e por este motivo reunimos vários alunos do curso de Nutrição para realizar um vídeo e dar dicas para uma ceia saudável”, disse.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Veja o vídeo:

Se liga em algumas dicas dos alunos de Nutrição FAM para a ceia e dia de natal:

– Na hora de montar o prato, inicie sua alimentação por uma salada bem colorida

– Substitua carnes gordurosas e frituras, por exemplo, por um frango na panela de pressão, rapidez no preparo e sabor garantido

– Mantenha-se bem hidratado

A tradicional rabanada também ganha um toque mais saudável. Você sabia que ao invés de fritá-la, uma dica é utilizar o pão integral e assar. Confira a receita de Rabanada Fit do curso de nutrição da FAM:

Ingredientes:

• 4 fatias de pão integral firmes;

• 1 ovo;

• 1/2 xícara de chá de leite desnatado;

• 1 colher de sopa de canela em pó;

• 1 colher de chá de adoçante em pó.

Modo de preparo:

1.Bata bem o ovo até ficar espumoso.

2.Corte as fatias de pão bem grossas e molhe no leite com canela, depois passe no ovo batido leve para grelhar em uma frigideira antiaderente.

3.Passe as fatias em um prato com a canela e coloque no forno até ficar firme.

4.Esquente em uma panela açúcar mascavo e leite desnatado, até ficar grosso.

5.Quando sair do forno, regue as fatias com o leite e açúcar mascavo e retorne ao forno por mais 10 minutos