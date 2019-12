“Feliz Natal. Mesmo sem carne para algumas pessoas”, deseja Bolsonaro

Durante um café da manhã com jornalistas na manhã deste sábado(21), no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem de Natal aos brasileiros.

“Vamos acreditar no Brasil, pessoal. Feliz Natal é um gesto, um simbolismo. Feliz Natal para você, mesmo sem carne para algumas pessoas aí, mas continua com a liberdade e temos outras opções”, desejou o presidente.

Ele ainda aproveitou a ocasião para comparar o país com a Venezuela. “Outros países, que não tomaram a devida providência, as medidas na hora certa, hoje em dia não têm nem ovo. Nem cachorro tem para comer, na Venezuela”, declarou o presidente.