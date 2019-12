Homem que foi curado de câncer terminal morre em acidente de trânsito

Vamberto Luiz de Castro, que foi curado de um câncer em estado terminal com um tratamento inédito na América Latina morreu na semana passada após um acidente de trânsito em Belo Horizonte. As circunstâncias do acidente são desconhecidas.

O homem de 64 anos foi submetido a uma terapia genética chamada CART-Cell. Ele estava em fase terminal de um câncer nos ossos conhecido como linfoma. O tratamento experimental foi realizado pela equipe da Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ele recebeu alta em outubro.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Vamberto deu entrada no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte no dia 11 de dezembro e o corpo foi liberado no mesmo dia.

O Corpo foi sepultado no Cemitério Parque Renascer, em Contagem.