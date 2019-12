Loja oferece roupas masculinas e femininas por R$ 15

Com a chegada do Natal é hora de presentear as pessoas ou garantir uma nova peça de roupa para as festas de final de ano. Pensando nisso, a Bom Barato do Mollon estendeu o seu horário de funcionamento.

A loja que fica na Rua do Cromo, nas proximidades da Avenida Iacanga, oferece grande variedade de roupas masculinas, femininas e infantil pelo preço único de R$ 15.

A loja recebe novas peças toda semana e conta ainda com carteiras e outros acessórios.

A Bom Barato Mollon fica na Rua do Cromo, 44, no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. O horário especial de Natal é de segunda a sexta das 9h às 20h e aos sábados das 9h às 18h. Conheça mais acessando a página no Facebook (clique aqui)