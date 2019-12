Loja realiza Saldão de Natal de capas de almofadas a partir de R$ 9,90

Quem é apaixonado por decoração, sabe a diferença que faz quando trocamos as almofadas de um ambiente. Pensando nisso, a Kazabem está promovendo a quinzena da almofada com capas selecionadas a partir de R$ 9,90.

O tradicional Saldão de Natal acontece até o dia 30 de dezembro e conta com capas de preço promocional ou ainda com capas da nova coleção com descontos de 25%.

A loja conta ainda, como uma linha repleta de acessórios para decoração, banquetas, vasos, objetos decorativos. Nos pagamentos realizados em dinheiro e débito, os descontos para itens de decoração pode chegar a 20%.

A Kazabem fica na Rua Iguaçu, 422, Jd Ipiranga, Americana-SP. O telefone para mais informações é o 19 3648-7616 ou através do Whatsapp 19 9 7170-2017 (clique aqui).