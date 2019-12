Macris garante R$ 200 mil para o Hospital do Câncer de Barretos

O deputado federal Vanderlei Macris garantiu R$ 200 mil reais para o Hospital do Câncer de Barretos, agora denominado Hospital do Amor. A conquista atende a um pedido da empresária e presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Greco Meneghel.

Os recursos extra orçamentários indicados este ano, junto ao Ministério da Saúde, do Governo Federal, foram depositados na última quinta-feira, 12, ao Fundo Estadual de Saúde, que irá repassar o recurso ao hospital.

Macris destacou a importância da verba. “A Maria Fernanda nos procurou, ela que realiza um belíssimo trabalho à frente do Rosa do Bem, projeto que estende a mão e dá suporte às pessoas com câncer, e eu imediatamente apresentei o pedido para o Hospital do Amor, que atende pessoas de toda nossa região, inclusive Americana”, disse.

Maria Fernanda, que é coordenadora em Americana de captação de recursos para o hospital, reforçou a alegria em ouvir a notícia. “Agradecemos de coração ao deputado Vanderlei Macris por sua expressiva contribuição, através da emenda parlamentar, para o Hospital do Amor, que é fundamental para continuarmos a salvar vidas”, finalizou.

A verba, de categoria incremento MAC (de Média e Alta Complexidade), será usada para custeio da instituição de oncologia.