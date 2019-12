Nova empresa vai gerar empregos em Americana

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu nesta quinta-feira (19), em seu Gabinete, representantes da empresa Saurer Têxtil Soluções, que vieram anunciar a implantação de uma unidade no município. Estiveram presentes ao encontro o gerente geral da empresa, Carlos Heinz Stahnke; a responsável pela controladoria, Eliane Enzveiler; o secretário de Planejamento, Angelo Sergio Marton; e o diretor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Antonio Fernandes.

A Saurer é responsável pela fabricação de máquinas têxteis de fiação. A unidade de Americana será responsável pela comercialização de máquinas, peças e serviços, como montagem, assistência técnica e consertos. De 1990 a 2006, a empresa estava localizada na Vila Prudente, em São Paulo. Depois decidiu se mudar para a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e agora será transferida para Americana. A inauguração oficial ocorrerá no dia 6 de fevereiro de 2020. A empresa terá 33 funcionários, 12 deles contratados aqui em Americana.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Segundo Stahnke, a decisão de voltar para o Estado de São Paulo, e mais especificamente para Americana, deu-se pela logística. “Aqui temos estradas excepcionais, boa qualidade de vida, estamos no Polo Têxtil e, portanto, mais próximos de nossos clientes, o que acaba melhorando, consideravelmente, a qualidade de nosso atendimento”, disse.

O prefeito Omar Najar se mostrou bastante feliz e satisfeito com mais uma empresa vindo para Americana. “E estamos à disposição para o que vocês precisarem, principalmente no auxílio com relação a documentação e questões burocráticas”, afirmou.

A vinda da empresa para Americana contribuirá para a geração e arrecadação de tributos. A título de exemplo, a unidade de São Leopoldo contribui com uma média anual de R$ 100 mil de ISS e R$ 3,7 milhões de ICMS.

“A vinda da Saurer é muito importante porque atenderá todo o estado de São Paulo e, principalmente, Americana. E daqui vão expandir o atendimento para todo o Brasil e parte da América Latina. Muitas empresas da cidade, como Jolitex e Nicoletti, já são seus clientes. E há, ainda, a possibilidade de um grande investidor montar uma fábrica de viscose no nosso município”, observou o secretário Marton.