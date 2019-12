Omar aumenta passagem de ônibus para R$ 4,70

O prefeito de Americana, Omar Najar(MDB), publicou um decreto na manhã deste sábado(21), no Diário Oficial do Município, que reajusta para R$ 4,70 a tarifa do transporte público de Americana.

De acordo com o decreto, a tarifa cobrada pelo uso do serviço público de transporte coletivo urbano no Município de Americana fica reajustada, a partir de zero hora do dia 23 de dezembro de 2019, para o valor de R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos).

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Estudantes, professores e aposentados devem pagar R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos), já empregados e trabalhadores em geral que auferirem renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos: R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos);