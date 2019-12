Operação apreende motos na Av. Brasil

Um grupo de motociclistas teve as motos apreendidas na operação conjunta entre a Guarda Municipal e Polícia Militar, na tarde desta terça-feira(24), em Americana.

A operação que acontece na Avenida Brasil e visa coibir atos ilícitos flagrou diversos motociclistas com placas cobertas e transitando na contra-mão da avenida e sem capacete.

As motocicletas foram apreendidas e encaminhadas para o pátio central onde devem permanecer. Os condutores foram autuados pelas infrações.

OPERAÇÃO

“A operação conjunta entre as duas corporações tem o objetivo de garantir a ordem e manter a tranquilidade tanto daqueles que participam da festa na rua quanto dos moradores do entorno”, ressaltou o instrutor de policiamento da Gama, William Scarazzatti.

As ações visam, principalmente, o ordenamento do trânsito, com ruas interditadas e orientações quanto às opções de desvios, abordagens para coibir o uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. Os efetivos estarão estrategicamente posicionados para aferir os níveis de ruídos emitidos pelos carros, além de outras infrações de trânsito.