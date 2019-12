Padre Leandro é denunciado pelo Ministério Público por abusos sexuais

O promotor de justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua denunciou o padre Pedro Leandro Ricardo, ex- reitor da Basílica Santo Antônio de Pádua, em Americana, por atentado violento ao pudor mediante violência ou ameaça. Um dos agravantes da denúncia é a continuidade dos abusos.

Os atacas as quatro vítimas teriam acontecido em ambientes religiosos como a sacristia da igreja ou na casa paroquial, conforme o Portal de Americana denunciou anteriormente.

“O padre Pedro Leandro Ricardo, responsável pela paróquia São Francisco de Assis, exercia autoridade moral e inegável influência sobre os membros de sua comunidade religiosa. Nesta qualidade, atraía crianças e adolescentes para a função de coroinha, com o propósito de satisfazer sua lascívia. Assim é que, prevalescendo-se de sua ascendência sobre as vítimas (temor reverencial), o denunciado, em diversas oportunidades, e com sucessão de vítimas, mediante violência e grave ameaça, praticou crimes (atos libidinosos) contra a dignidade sexual de quatro menores”, disse o promotor em seu despacho.