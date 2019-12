Parte de corpo de um bebê é localizada no aterro sanitário

Parte do corpo de um bebê foi encontrado na tarde deste sábado(21), em um dos galpões da empresa Estre, no aterro sanitário de Paulínia, na limite do município com Americana.

De acordo com informações preliminares, o corpo de um bebê do sexo masculino foi localizado por operadores das máquinas que fazem a separação e processamento do lixo.

Os maquinários do local foram paralisados para que seja localizado o restante do corpo.

A Guarda Municipal de Paulínia foi acionada e aguarda a chegada da perícia técnica da Polícia Civil.