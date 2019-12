Policiais salvam bebê engasgado em Americana

Policiais Militares salvaram a vida de um bebê na manha desta segunda-feira(23), no bairro São Luiz, em Americana.

De acordo com a PM, a mãe da criança acionou a ajuda através do COPOM. Ao chegar no local os policiais encontraram a criança com as vias aéreas obstruídas por leite materno.

Os militares realizaram a manobra de Heimlich para que a criança voltasse a respirar. De imediato o bebê foi socorrido para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde voltou a respirar.

Participaram da ocorrência o Cabo Luiz e o soldado Neemias. A criança permaneceu internada para observação e passa bem.