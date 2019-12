Portal de Americana atinge marca histórica

O Portal de Americana atingiu neste domingo(22), uma marca histórica através de sua página de notícias na plataforma do Facebook. Os dados foram divulgados pela rede social nesta tarde.

A página do Portal obteve, nos últimos sete dias, mais de 1 milhão de envolvimentos em notícias, vídeos e imagens divulgadas através da rede social. O envolvimento é medido pelo número de vezes que as pessoas se envolvem com as publicações por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos.

O número é superior ao de todos os veículos digitais da região e quase o dobro do jornal – quase- diário da cidade.

“Os números são reflexo do que ocorreu no último ano com o Portal de Americana. Consolidamos o site como um dos principais meios de informação da região e o mais influente da cidade”, conta o editor do site, Will Moreira.

No mesmo período a página alcançou outro recorde. As matérias compartilhadas pelo Portal através de sua página principal alcançaram mais de 6.700.000 (seis milhões e setecentas mil) pessoas.

“Além de alcançarmos mais leitores, alcançados mais potenciais clientes para as empresas que anunciam no site e confiam a visibilidade de seus produtos e serviços em nosso site”, explica Will.