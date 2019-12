Rafael Macris elabora decreto para derrubar aumento da tarifa de ônibus

Após o aumento da tarifa de ônibus por parte da prefeitura de Americana, que aproveitou o recesso da Câmara Municipal, Ministério Público e Justiça, o vereador Rafael Macris (PSDB) foi até o Legislativo no sábado(21) e elaborou um projeto de Decreto Legislativo, que será protocolado e votado na Casa de Leis, para derrubar o decreto da administração municipal.

Às vésperas do Natal, o prefeito Omar Najar decretou o aumento da passagem de ônibus do transporte público municipal, passando de R$ 4 para R$ 4,70. A administração tem insistido desde maio no aumento da tarifa, mas tem sido barrado na Câmara Municipal e na própria justiça, que julgou irregular.

“Considerando que se trata de um contrato emergencial com a empresa Sancetur, prorrogado em diversas ocasiões, não há o que se falar em aumento da tarifa uma vez que não houve desequilíbrio econômico-financeiro. Inclusive, já esta sendo discutido judicialmente tal problematização, na qual o Tribunal de Justiça havia garantido a validade de um mesmo decreto realizado por esta Câmara Municipal em maio deste ano.

Esse aumento é desproporcional e abusivo, principalmente, pela qualidade do serviço prestado pela empresa”, explicou Rafael Macris.

“Assim que a Câmara de Americana retornar do recesso, iremos votar esse decreto que estarei protocolando e sendo aprovado, a tarifa de ônibus retornará para o valor de R$ 4”, garantiu Macris.