Residencial Alto do Frezzarin, o lugar ideal para viver ou investir em Americana

Quem conhece um pouco sobre o mercado imobiliário e de investimentos sabe que imóveis na planta são ótimas oportunidades para conseguir um bom retorno financeiro. A procura por esses imóveis é bem mais alta, permitindo uma venda rápida no caso de necessidade para reincorporar o capital investido na compra. Uma das vantagens desse tipo de negociação está diretamente ligada ao valor do imóvel, pois o preço no ato da compra pode ser até 40% menor do que o cobrado após a obra finalizada.

Em Americana, uma das melhores opções de compra de imóvel na planta é no Residencial Alto do Frezzarin, que merece destaque pela sua localização privilegiada, apartamentos excelentes e áreas de uso comum completas, perfeito para as famílias modernas se divertirem com mais segurança, mais economia e menor taxa de condomínio. Pensando em benefícios para os moradores, o Alto do Frezzarin foi planejado com espaço para laje técnica, exclusiva para a instalação das condensadoras dos equipamentos de ar-condicionado, distribuídos em 5 pontos internos.

Vantagens do Residencial Alto do Frezzarin Conheça melhor o espaço que pode fazer parte do presente e futuro da sua família, ou do seu investimento.

1) Localização O Alto do Frezzarin está em uma área nobre de Americana, localizado na Rua Chile, entre a Rua Vital Brasil e a Rua Uruguai. Um bairro seguro e de fácil acesso a supermercados, bancos, farmácias, hospitais e instituições de ensino.

2) Imóveis São 5 tipos de plantas disponíveis para você escolher a que melhor se encaixa à sua necessidade. Os apartamentos são confortáveis, com 88,44m²: 3 dormitórios (sendo 1 com suíte), cozinha/área de serviço, sala de estar e jantar, varanda gourmet e banheiro social.

3) Área de lazer Diversão para adultos e crianças com segurança, dentro do condomínio. Playground, piscina, brinquedoteca, salão de jogos, salão de festas, academia e spa são algumas das atividades disponíveis no Alto do Frezzarin. Os moradores não precisarão se deslocar pela cidade ou pagar mensalidade de outras academias, por exemplo.

4) Segurança e bem-estar Todas as áreas de convivência do condomínio são monitoradas 24 horas por dia, além de haver controle de entradas e saídas. A manutenção dos espaços por parte da equipe do Alto do Frezzarin também é constante, garantindo um local limpo e conservado, bom para viver.

No Alto do Frezzarin há flexibilidade para parcelamento da entrada e outros benefícios. Você pode quitar seu apartamento em 03 anos, ou ainda, financiar o saldo restante em qualquer Banco, à sua escolha, em novembro de 2022.