A segunda-feira(23), antevéspera de Natal, deve começar com temperaturas amenas e há possibilidades de chuva durante qualquer período do dia.

De acordo com a Climatempo, a segunda deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A previsão indica temperatura entre 20ºC ao amanhecer e até 27ºC durante a tarde, com até 40 mm de chuva.