Sicoob Cocre inaugura agência no Shopping Piracicaba

A Sicoob Cocre inaugurou hoje (17) uma agência conceito no Shopping de Piracicaba. Projetada para oferecer produtos financeiros em um layout inovador, a Cocre Store oferece todos os serviços de uma instituição financeira, com foco na promoção da educação financeira aos visitantes, na tecnologia, inovação e relacionamento. O atendimento ao público será aberto amanhã (18).

“Hoje é um marco histórico para nossa instituição. Nosso novo conceito é o de loja, oferecendo produtos financeiros com taxas menores, melhores rendimentos e ganhos para todos. Através dos nossos atendentes, vamos oferecer uma nova experiência financeira cooperativa, que alia a oferta de produtos à educação e à justiça financeira”, comentou o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cocre, Evandro Piedade do Amaral. “Aqui oferecemos tecnologia, mas não vamos abrir mão do relacionamento: atender bem as pessoas com o know-how que adquirimos nesses 50 anos que a cooperativa completou este ano”, complementou.

A Cocre Store é a quinta agência da Sicoob Cocre em Piracicaba e a 17ª da cooperativa na região. Ela vai funcionar no horário das 10h às 19h, de segunda a sexta-feira, com equipe completa de atendimento e um terminal de autoatendimento. Entre as comodidades oferecidas aos associados está o carregador rápido de celular, que pode ser usado sem custo.

Totalmente tecnológica, mas sem abrir mão do conforto, a Cocre Store teve um investimento de cerca de R$ 700 mil, sendo a única instituição financeira dentro do complexo de lojas. Fabio Oliveira, superintendente do Shopping Piracicaba, disse que a Cocre Store chega para agregar valor ao mix de serviços do empreendimento e melhorar o atendimento aos clientes. “Ficamos felizes mais ainda por trazer uma visão inovadora, que é atendimento financeiro. Desejamos todo sucesso à Sicoob Cocre”, declarou.

O gerente geral, Leonardo Machado de Oliveira, será o responsável pela Cocre Store. Ele avalia que a inauguração possui extrema importância para a cooperativa, mas também servirá como um espaço de democratização e facilitação do acesso ao cooperativismo. “Queremos fomentar negócios não apenas shopping e entorno, mas em toda a região. A Cocre Store será uma vitrine em todo esse processo”, observou.