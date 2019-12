Thiago Martins cobra governador por creche do Jd. Boer

O vereador Thiago Martins(PV), aproveitou a visita do governador João Dória a Sumaré, nesta terça-feira(17), para cobrar a continuidade da obra de uma creche no Jardim Boer, em Americana.

A creche começou a ser construída em janeiro e a previsão para entrega seria de 10 meses. A construção, de acordo com a moção do vereador, é avaliada em R$ 1,7 milhões e deve atender cerca de 130 crianças.

A expectativa inicial era que o espaço recebesse as crianças já no início de 2020, o que não deve ser cumprido.

“Os prazos não se cumpriram e o ritmo demonstrado na execução explicita

que o cronograma segue cada dia mais prejudicado e postergado, tornando-se essencial empenho do Governo do Estado para que aquele importante empreendimento acelere e possa ser entregue conforme prometido à população daquela região, que tanto necessita da oferta do serviço público”, disse o vereador.