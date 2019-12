Tivoli Shopping funciona em horário especial para o Natal

O Tivoli Shopping mantém horário especial de funcionamento nesta semana para atender o público que ainda precisa realizar suas compras de Natal.

No dia 24 (terça-feira), o centro de compras estará aberto com todas as operações em funcionamento das 9h às 17h.

Já no dia 25 de dezembro, data em que se celebra o Natal, o shopping e o cinema estarão abertos a partir das 17h. Neste dia, as lojas e quiosques estarão fechados e o funcionamento será facultativo para os espaços de alimentação e lazer.

Última semana do ano

Já nos últimos dias do ano – dias 26, 27 e 28 – o empreendimento funcionará normalmente das 10h às 22h e no dia 29 (domingo), o funcionamento será das 14h às 20h.

No dia 30, o centro de compras estará com todas as operações em funcionamento das 10h às 22h.

Já no dia 31, o Tivoli estará aberto das 10h às 17h.

E no dia 1° de janeiro, primeiro dia de 2020, o shopping e o cinema estarão abertos a partir das 17h, mas as lojas e quiosques estarão fechados e o funcionamento será facultativo para os pontos de alimentação e lazer.