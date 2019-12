Uma das maiores rodas-gigantes da América Latina está em Campinas

O Shopping Parque das Bandeiras traz como atração inédita nessas férias de verão 2020 uma das maiores Rodas-Gigantes da América Latina. A partir do dia 18 de dezembro a Roda-Gigante Brasil faz sua estreia em nosso país. Com 35 metros de altura e uma temática que remete aos anos 1940, a atração promete uma vista panorâmica da cidade de Campinas. A abertura oficial trará uma contagem regressiva e queima de fogos às 20h, antes do primeiro passeio do brinquedo.

A Roda-Gigante Brasil comporta até 140 pessoas por vez e o passeio engloba uma volta descontínua e mais 4 voltas contínuas, em um período de aproximadamente 5 minutos para completar todo o percurso. Além disso, quiosques de algodão-doce, pipoca, maçã do amor e de outras guloseimas complementam o ar retrô proposto. O ingresso custará R$20 por pessoa, mas com o cupom especial, que pode ser resgatado no aplicativo do Shopping Parque das Bandeiras, todos pagam meia-entrada. Porém, corram, porque a oferta é limitada.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

“Trouxemos a Roda-Gigante Brasil no Shopping Parque das Bandeiras porque sabemos que a atração vai agradar em cheio aos nossos clientes, que amam aventura, diversão e novidades. Como será a estreia nacional dessa atração, queremos que todos tenham a oportunidade de desfrutar dessa experiência maravilhosa e única aqui em nosso centro de compras”, explica Larissa Ximenes, gerente de Marketing do Shopping Parque das Bandeiras.

Curiosidades da Roda Gigante Brasil

A Roda-Gigante Brasil foi criada por uma empresa italiana e seu peso é de aproximadamente 100 toneladas. Ela chegou de navio ao nosso país, pelo Porto de Santos, e seu trajeto até aqui levou cerca de um ano, incluindo o seu período de fabricação e transporte. Essa atração foi construída para vir, exclusivamente, ao Brasil. Possui 24 cabines fechadas, cada uma com capacidade para seis pessoas. A Roda-Gigante Brasil possui também a Gôndola VIP, uma cabine especial que possibilita uma experiência de 30 minutos, com direito a espumante e castanhas durante o percurso que permite ver a cidade de Campinas com vista panorâmica. Nesse espaço, porém, a entrada acontece somente com hora marcada e independente, ao custo de R$ 210,00. Há ainda a cabine para pets, no qual são acrescentados R$5 ao valor pago no ingresso, referente ao seu animalzinho. Essa cabine também possui acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Serviço: Inauguração da Roda Gigante Brasil – férias de verão 2020 no Shopping Parque das Bandeiras

Inauguração: 18 de dezembro de 2019

Horário inauguração: 18h

Queima de fogos da inauguração: 20h

Valor: R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada por tempo limitado, para quem resgatar o cupom via aplicativo do Shopping Parque das Bandeiras

Local: estacionamento do Shopping Parque das Bandeiras

Endereço: Av. John Boyd Dunlop, 3.900 – Jardim Ipaussurama, Campinas – SP