Vendas dos supermercados tiveram alta em novembro

De acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, até novembro deste ano, os supermercados brasileiros registraram crescimento real de 3,76%, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O resultado ultrapassa a meta inicial da entidade nacional, de 3%, que havia sido anunciada em janeiro.

Segundo a ABRAS, as vendas de novembro foram impactadas principalmente pela Black Friday. Além disso, o setor foi impulsionado pela liberação do FGTS/PIS Pasep, incentivo às promoções no varejo, 13º salário, entre outras medidas.

O Abrasmercado, que é o indicador que analisa os preços dos 35 produtos mais consumidos no autosserviço, registrou alta de 2,38% em novembro, passando de R$ 471,92 para R$ 483,15. O resultado, de acordo com a GfK, responsável pela apuração, foi impactado pelo valor da carne.