14 profissionais de saúde de Americana estão com suspeita de coronavírus

14 profissionais que atuam nos hospitais de Americana estão com suspeita de contaminação pelo COVID19. O número foi divulgado pela prefeitura na tarde desta quinta-feira(26).

De acordo com o boletim divulgado, há 30 casos suspeitos na cidade. Quatro pessoas estão internadas em hospitais com sintomas do coronavírus.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O caso mais jovem é de uma criança do sexo feminino de apenas 4 meses. o mais velho é o caso de uma mulher de 72 anos que está internada. O restante dos casos segue em isolamento domiciliar.