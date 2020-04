Em 24 horas, Americana confirma mais 5 casos de coronavírus

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que o município registrou mais cinco casos confirmados de Covid-19, após testes rápidos realizados em laboratório particular. São quatro casos que estão em isolamento domiciliar, sendo todos do sexo masculino, com 35, 67 e dois com 54 anos. O quinto caso é de uma mulher de 42 anos que já está curada. O boletim atualizado foi divulgado na tarde desta sexta-feira (17).

Um caso confirmado, de um homem de 48 anos, que estava internado em hospital particular desde o dia 31 de março, teve alta médica e está curado. Também recebeu alta médica e resultado negativo para coronavírus, do Instituto Adolfo Lutz, um bebê de 2 anos, do sexo masculino. Além desse, mais três resultados negativos chegaram do Instituto e outro caso foi descartado após resultado de exame de laboratório particular.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O boletim traz ainda um novo caso suspeito de uma profissional da saúde, que está em isolamento domiciliar. Doze pessoas realizaram teste rápido em laboratório particular e tiveram resultados negativos para Covid-19.

Com esses dados, o quadro atualizado de Americana é o seguinte: 12 casos positivos, sendo três óbitos e nove em isolamento domiciliar; 11 casos positivos curados; 33 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo dois internados em hospitais, dez em isolamento domiciliar e 21 que já cumpriram a quarentena (14 dias). O município já registrou 72 casos suspeitos que foram descartados após resultados de exames.