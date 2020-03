3 mil máscaras sumiram do Hospital Municipal

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) abriu sindicância para apurar o desaparecimento de aproximadamente três mil máscaras cirúrgicas.

A situação do estoque foi notada pela direção do HM no último final de semana, pois entre os dias 12 e 16 de março os produtos haviam sido disponibilizados para as farmácias satélites do pronto-socorro e do centro cirúrgico, porém o consumo apontado pelo controle de estoque chegou a 2 mil unidades, além das que haviam sido utilizadas normalmente pelos profissionais durante os cinco dias.

O HM certificou que não houve desvio durante a entrega da última remessa, uma vez que o recebimento de materiais é auditado por dois funcionários. Todos os fatos estão sendo levantados pela diretoria administrativa juntamente com o departamento jurídico, para as providências cabíveis.