Seja para investimento ou pelo sonho da casa própria, o mercado imobiliário atrai interesse de grande parte da população, e parece que os planos de comprar um imóvel estão saindo do papel e virando realidade. Segundo o FipeZap, em sua pesquisa sobre o 3º trimestre de 2019 (realizada entre 21/10/19 e 18/11/19), 38% dos entrevistados foram considerados como potenciais compradores, com intenção de adquirir um imóvel nos três meses seguintes. Todo esse interesse não é em vão e, para explicar melhor, separamos aqui 3 motivos para comprar um imóvel em 2020.

1) A recuperação do mercado imobiliário em 2019 Após 6 anos de recessão, o mercado imobiliário começou a retomar seu crescimento em 2019, que foi considerado um período de consolidação para a recuperação do mercado imobiliário, sendo responsável por 10% dos novos postos de trabalho com carteira assinada. De novembro de 2018 a novembro de 2019, houve uma alta de 32% no financiamento da compra ou construção de imóveis em relação ao período anterior. Todos esses dados sugerem a retomada do setor, trazendo mais confiança aos compradores, vendedores e investidores.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

2) O crescimento do setor previsto para 2020 Com todos os dados já confirmados em relação ao ano passado, inclusive na pesquisa do FipeZap, citada no início desse texto, a economia está otimista com o crescimento do setor imobiliário em 2020. A expectativa é que a construção civil cresça 3%, e que o avanço do PIB (Produto Interno Bruto) da construção civil seja maior do que o esperado para o PIB do Brasil, que é de 2,30%. A garantia do que ocorreu em 2019 e as boas previsões para o setor neste ano já são bons motivos para comprar um imóvel em 2020, mas ainda há mais uma grande vantagem.

3) Crédito imobiliário facilitado com a queda da taxa Selic A Selic, taxa básica de juros, está no menor patamar da história, com juros de 4,5% ao ano. Isso reduz o custo do crédito imobiliário, impactando diretamente no custo das parcelas de um financiamento, e possibilita que mais pessoas e famílias sejam incluídas no sistema de crédito. Portanto, em relação ao período antes da queda da Selic, está mais fácil financiar um imóvel agora, com possibilidade de comprar uma casa ou apartamento maior e melhor pelo mesmo valor.

Motivos não faltam para comprar um imóvel em 2020, que pode ser uma casa, um apartamento ou imóvel comercial. As vantagens se estendem também aos que pretendem comprar para revenda ou para locação. Dentre tantos tipos e tamanhos de imóveis, pode ser difícil escolher, mas a Imobiliária Arbix está disponível para orientar e oferecer os melhores lugares de Americana dentro da sua necessidade. Todos os imóveis estão no site da empresa. Aproveite!

Confira alguns imóveis nos links abaixo:

https://www.arbix.com.br/tudo-imovel.php?codigo=2474

https://www.arbix.com.br/tudo-imovel.php?codigo=2450

https://www.arbix.com.br/tudo-imovel.php?codigo=2295

https://www.arbix.com.br/tudo-imovel.php?codigo=2117

https://www.arbix.com.br/comprar/Americana/Casa/Condominio/Jardim-Imperador/2368