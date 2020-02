5 estratégias de decoração para apartamento pequeno

Com a modernidade trazendo dias repletos de atribuições, famílias menores e pouco tempo para dedicar-se aos cuidados da casa, tem aumentado a construção e compra de locais enxutos para morar. Pensar em uma decoração para apartamento pequeno pode ser difícil, principalmente se você não pode contar com um arquiteto e designer de interiores, por isso trouxemos aqui algumas dicas para ampliar seu ambiente, deixando-o confortável, bonito e funcional.

1) O clássico “menos é mais”

Do que você realmente precisa dentro do seu apartamento? Essa pergunta é essencial para ter apenas o essencial, o que não significa que sua decoração precise ser no estilo minimalista. Dá para ter menos coisas e seguir qualquer tipo de decoração que você goste. Essa ideia de “menos é mais” combina, inclusive, com a onda de consumo consciente que tem aumentado entre as pessoas. Utilizando menos móveis e itens você vai economizar dinheiro, deixar seu ambiente mais organizado (o que traz a sensação de amplitude) e ainda ajuda o meio ambiente.

2) Aproveite o espaço vertical

Prateleiras, nichos e móveis pendentes são, além de elegantes, ótimas ideias para locais pequenos, pois as paredes são melhor aproveitadas e deixam o chão mais livre. Trazer espaço para o piso é também uma forma de criar a impressão de que o ambiente é maior, com mais espaço de circulação. Em vez de um armário no banheiro, prefira nichos acima da pia; em vez de um rack para a televisão, prefira um painel na parede.

3) Móveis planejados e móveis multiuso

Os móveis planejados costumam custar um pouco mais, mas é realmente um investimento na decoração para apartamento pequeno, pois tudo será pensado exatamente para seu espaço. Os móveis multiuso, como sofá-cama ou cama box com compartimento para guardar outros itens, também economizam muito espaço. Aproveitando cada canto você terá um lar mais gostoso de viver e de receber pessoas.

4) Cores claras, espelhos e iluminação

Tudo o que é mais claro traz a sensação visual de um ambiente maior, por isso é recomendado utilizar mais cores neutras e claras, tanto nas paredes quanto nos móveis, e iluminação natural ou de luz branca. Se quiser cores fortes ou escuras, pode utilizá-las em uma única parede, em detalhes ou em móveis pontuais. Os espelhos também dão a impressão de um local maior, e podem ser colocados em uma parede toda, na porta do guarda-roupas, ou em vários lugares do mesmo cômodo.

5) Aposte na integração de ambientes

Verifique na planta a possibilidade de retirar uma ou mais paredes do apartamento, integrando os cômodos, como sala de jantar/estar e cozinha, ou com a varanda. Espaços abertos parecem maiores, facilitam a locomoção, têm melhor iluminação e fazem tudo parecer mais elegante. Essas estratégias de decoração para apartamento pequeno vão facilitar suas escolhas e garantir que tenha um lugar muito gostoso de se viver. Se precisar de ajuda para escolher seu apartamento ou sua casa, ou se está pensando em mudar-se para um lugar maior, conte com a Imobiliária Arbix, que possui em seu site opções para todos os gostos, bolsos e famílias.