“Acho válido”, diz Omar sobre carreata pela abertura do comércio

O prefeito de Americana, Omar Najar(MDB), afirmou nesta sexta-feria(18), que acha válida as manifestações a favor da reabertura do comércio da cidade.

A declaração foi feita durante uma entrevista do chefe do executivo a sua própria emissora de rádio. “Manifestação eu acho válida. Eu acho que a gente tem que pensar em abrir gradativamente, devagar, com toda cautela”, disse o prefeito.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Embora se posicione a favor da manifestação, o prefeito ainda não flexibilizou por meio de decreto a abertura dos serviços na cidade.

No início da pandemia, Omar chegou decretar o que poderia abrir na cidade, mas logo em seguida voltou atras e passou a seguir as orientações do estado.

O medo do prefeito tem medo de ser responsabilizado pelos atos e eventuais mortes que venham ocorrer na cidade.

Manifestação

Um novo ato está marcado para acontecer neste sábado em Americana e Santa Bábrara. Uma carreata deve sair da frente da Loja Havan, em Santa Bárbara e percorrer as ruas de Americana até o portal de entrada da cidade, na avenida Antônio Pinto Duarte.