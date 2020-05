Acisb quer a volta da cobrança da Zona Azul

A Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste (ACISB) solicitou à prefeitura que retorne com a zona azul na área central da cidade.

De acordo com a entidade, o objetivo é facilitar ao consumidor a retirada de produtos através de vendas realizadas de forma online, por telefone ou internet, e ainda colaborar com o isolamento social necessário para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus.

“Muitos estabelecimentos passaram a vender seus produtos à distância e, mais do que nunca, precisamos que as vagas de estacionamento do centro estejam disponíveis para uma parada rápida e próximas de onde se comprou. Isso facilita a retirada dos produtos pelos nossos clientes, ajuda na redução da circulação de veículos e pessoas, além de contribuir com isolamento necessário”, comentou o presidente da Acisb, João Batista de Paula Rodrigues.

Segundo a entidade, o tempo de tolerância de 15 minutos, permitido pelo sistema de parquímetros eletrônicos, é suficiente para a retirada das compras realizadas remotamente.