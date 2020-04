Adoções de animais reduzem 41% no CCZ de Americana

“Adotar é a melhor coisa do mundo. Além de fazer bem pra eles, faz bem pra você”. A afirmação é da jovem Vitória Cristina Gomes Amorim de Sousa, 21 anos, que mora em Sumaré e adotou dois cães do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Americana, nesta quinta-feira (23). “Véio” e “Thor” foram escolhidos para ter um novo lar, mas as adoções de animais do CCZ reduziram 41% se compararmos o primeiro trimestre de 2019, quando 34 adoções aconteceram, com o de 2020, com apenas 20 adoções.

A médica veterinária, Aneli Marques, responsável pelo CCZ, comentou sobre essa queda nas adoções de animais. “Observamos uma diminuição das adoções e acreditamos que seja principalmente por dois motivos. O primeiro é que os nossos animais deixaram de participar das feiras de adoções que eram realizadas aos sábados por voluntários e pela ONG. Outro motivo também é pela pandemia, a instabilidade financeira. Isso acaba desestimulando as pessoas a adotarem pela insegurança que a situação está gerando”, explicou. As Feiras de Adoções estão temporariamente suspensas em razão das medidas de prevenção ao Covid-19.

“Véio” já chegou idoso ao CCZ, em agosto de 2018, com um tumor e mancando. Fez duas cirurgias e, agora, totalmente recuperado, chegou o grande dia da adoção. “Thor” tem aproximadamente quatro meses e um prazo de 15 dias de adaptação com a família que o adotou. Atualmente, o CCZ possui em torno de 100 cães e 80 gatos, todos já castrados, vacinados e microchipados, que aguardam adoção. Alguns vivem no local há mais de seis anos.

“Estes animais foram recolhidos das vias públicas atropelados, feridos ou doentes. Foram tratados e estão disponíveis para adoção. A maioria são cães sem raça definida”, explicou Aneli. “Também temos animais para adoção especial, ou seja, animais que precisam de cuidados especiais, tais como amputados, ‘idosinhos’, cegos ou com alguma sequela”, completou a médica veterinária.

Como adotar

Para adotar um animal do CCZ, os interessados precisam ter mais de 18 anos e levar RG, CPF e comprovante de endereço. O Centro de Controle de Zoonoses de Americana fica localizado na Avenida Heitor Siqueira, 1520, na Praia Azul, e fica aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30. Qualquer dúvida, os munícipes podem entrar em contato pelos telefones (19) 3467 1187 ou 3467 2344.

Voluntários

O CCZ conta com pessoas voluntárias, em parceria com a ONG APAASFA, que auxiliam na divulgação dos animais para adoção nas redes sociais, inclusive disponibilizando fotos de alguns cães e gatos. Os endereços são: @adocaoccz (Instagram); Amigos do CCZ de Americana (Facebook) e Eu adotei um peludinho do CCZ de Americana (Facebook).