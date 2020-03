Advogada de Americana pede ao STF isolamento total no Brasil por 15 dias

Advogada de Americana pede ao STF isolamento total no Brasil por 15...

Uma advogada de Americana ingressou neste sábado(28), com uma ação popular no Supremo Tribunal Federal solicitando o isolamento total dos brasileiros para que seja interrompida a transmissão do coronavírus.

A ação é assinada pela advogada Talitha Camargo da Fonseca, e pelo advogado de São Paulo, Walter Mastelaro Neto. A Advocacia Geral de União e o Presidente da República, Jair Bolsonaro são citados como polo passivo da ação.

Os advogados solicitaram ao supremo que seja tomada como medida de urgência a quarentena e o isolamento social imediato em todo o país pelo período de 15 dias.

Eles também solicitaram que o STF determine quais são as atividades essenciais e, que proíbam novos decretos estabelecendo novas atividades.

“Tenho com receio mesmo que o pior aconteça com esse país pelo comportamento truncado do presidente da república”, disse a Talitha.

Talitha explicou ao Portal de Americana que pediu para que o STF mantenha as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e que o isolamento seja feito de forma total em todo o país mantendo o Pacto Federativo.

A petição inicial pode ser consultada através deste link.