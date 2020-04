Advogado barbarense está curado do Covid-19

O advogado barbarense Marcel Guarda Brevigliera anunciou nesta terça-feira(28), através de sua página no Facebook, que está curado do coronavírus.

Marcel descobriu que estava infectado no dia 15 de abril após sentir dores no corpo, falta de apetite e febre por mais de 36 horas.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Ele procurou uma unidade de saúde e ao fazer um hemograma ficou constatado que não estava com dengue. Orientado pelo médico, fez um exame particular pata covid, que resultou positivo.

” Hoje me encontro curado, não existe mais o risco de transmissão do vírus e aos poucos vou voltando minha rotina, mantendo as restrições e tomando todo o cuidado necessário, dessa vez redobrado”, disse o advogado em uma postagem na rede social.

Confira o texto compartilhado pelo advogado: