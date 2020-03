Advogado de Campinas pede prisão de Bolsonaro por pronunciamento

Um advogado de Campinas ingressou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de prisão contra o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro.

O processo protocolado pelo advogado Rodrigo Moya foi feito após no pronunciamento do presidente em cadeia de rádio e Tv na noite desta terça-feira(24). No vídeo Bolsonaro pede a volta do funcionamento das escolas e comércios.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O pedido foi feito com base no artigo 268, do Código Pena. O artigo estabelece pena de detenção, de um mês a um ano, e multa para quem infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa