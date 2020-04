Agentes da prefeitura vão organizar filas em bancos

A partir desta segunda-feira (27) a Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), por meio dos agentes que atuam no PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) irá auxiliar na organização da fila para o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600,00 que está sendo destinado, pelo governo federal, aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e que tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento ao novo coronavírus.

Ao todo, 10 agentes foram distribuídos nas cinco agências da Caixa Econômica Federal do município, sendo dois em cada unidade, para orientar as pessoas quanto à necessidade de manter o distanciamento durante o tempo em que permanecerem na fila para a obtenção do benefício. Além da organização da fila, eles também irão distribuir um folheto com as orientações sobre a Covid-19, material que foi produzido pela administração municipal. Segundo informações do PMCD, os agentes irão contribuir com a organização das filas até que sejam encerrados os pagamentos nas agências da Caixa.

Para realizar o trabalho, os agentes receberam instruções de um gerente da instituição bancária. As atividades de casa em casa para o controle da dengue continuam sendo realizadas, inclusive acrescidas de orientações sobre a covid-19, assim como as ações educativas e de controle dos pontos estratégicos e imóveis especiais.