Agentes de saúde orientam população sobe combate à dengue e ao novo coronavírus

Desde esta quarta-feira (25/3), os agentes do Programa Municipal de Controle da Dengue de Americana também estão dando orientações sobre o novo coronavírus durante as visitas aos bairros. Agora, junto às informações sobre criadouros do Aedes aegypti, a população recebe material informativo sobre a pandemia de Covid-19.

“Hoje estamos realizando o trabalho no bairro Antônio Zanaga e Vila Bela. São orientações básicas sobre a necessidade de isolamento social, sintomas, quando o médico deve ser procurado, entre outros itens”, afirmou o líder de equipe, Allan Rafael Soares.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Neste momento, a entrada nos domicílios para verificação de possíveis criadouros da dengue foi suspensa. Os agentes conversam com os moradores no portão da residência mantendo a distância preconizada pelos órgãos de saúde. Para a realização do trabalho, eles foram devidamente instruídos pelo infectologista do Comitê de Crise Municipal, Arnaldo Gouvea Junior, pelo coordenador do programa de combate à dengue, Antonio Jorge da Silva Gomes, e pelo diretor da Unidade de Vigilância em Saúde, Donizete Borges.

Duas equipes, uma de funcionários da própria Secretaria de Saúde e outra da empresa vencedora de licitação, Simeprag, estão realizando o trabalho de campo. O objetivo é que a ação atinja todos os 100 mil imóveis da cidade. Uma das principais orientações é para a população procurar as unidades de saúde somente quando os sintomas forem mais graves, como febre, dificuldade para respirar e tosse, para que não haja aglomeração de pessoas nesses locais.