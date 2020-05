“Ainda não existe comprovação científica”, admite Bolsonaro sobre cloroquina para Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta quarta-feira(19), que não há comprovação cientifica da eficácia do uso da cloroquina no tratamento de coronavírus. A afirmação foi feita no dia que o Ministério da Saúde, a pedido do presidente, lançou um novo protocolo de uso do medicamento.

“Ainda não existe comprovação científica, mas sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo. Contudo, estamos em Guerra: “Pior do que ser derrotado é a vergonha de não ter lutado”, disse o presidente no Twitter.

Protocolo

O Ministério da Saúde incluiu hoje (20) a cloroquina, e seu derivado hidroxicloroquina, no protocolo de tratamento para pacientes com sintomas leves de covid-19. De acordo com o documento divulgado pela pasta, cabe ao médico a decisão sobre prescrever ou não a substância, sendo necessária também a vontade declarada do paciente, com a assinatura do Termo de Ciência e Consentimento.

O governo alerta que, apesar de serem medicações utilizadas em diversos protocolos e de terem atividade in vitro demonstrada contra o coronavírus, ainda não há resultados de “ensaios clínicos multicêntricos, controlados, cegos e randomizados que comprovem o beneficio inequívoco dessas medicações para o tratamento da covid-19”.