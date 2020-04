Americana confirma mais 11 casos de coronavírus

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou nesta quarta-feira (15) o boletim atualizado do Covid-19 no município, que recebeu a confirmação de 11 novos casos positivos para a doença. Os exames foram feitos por meio de testes rápidos autorizados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), entre os dias 13 e 14 de abril, em laboratório particular de Americana. Com esses novos casos, o município totaliza agora 18 casos confirmados para coronavírus.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os novos casos confirmados são de cinco pessoas que estão em isolamento domiciliar, sendo três mulheres de 36, 46 e 49 anos e dois homens de 39 e 70 anos; e seis pessoas já curadas, sendo quatro mulheres de 91, 26, 59 e 38 anos e dois homens de 30 e 39 anos.

A coordenadora da Vigilância, Simone Maciel, explicou que a chegada dos testes rápidos, que estavam em falta no mercado, permitiram que laboratórios particulares começassem a realizar os exames, desde que existam pedidos médicos. “Americana iniciou no dia 13 um serviço de laboratório particular, com realização de testes rápidos para Covid-19. Para fazer o teste, é preciso pedido médico e que o profissional esclareça o resultado. É importante também que as pessoas busquem orientação junto ao laboratório de como é esse teste, se tem alguma fragilidade, todas as condições dele, antes de realizar”, ressaltou.

O novo boletim traz ainda o resultado negativo para coronavírus de uma morte considerada como suspeita, de um homem de 63 anos que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 11 de abril. O município registrou também mais um caso suspeito de Covid-19: uma mulher de 40 anos, profissional da saúde, que está em isolamento domiciliar.

Com esses dados, o quadro atualizado de Americana é o seguinte: 18 casos positivos, sendo nove curados, três óbitos, um internado e cinco em isolamento domiciliar; 38 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo quatro internados em hospitais, dez em isolamento domiciliar e 24 que já cumpriram a quarentena (14 dias). Além disso, 26 casos suspeitos foram descartados após realização de exames.