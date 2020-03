Americana confirma segundo caso positivo para Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Americana recebeu, no fim da tarde desta terça-feira (31), a confirmação do Governo do Estado de São Paulo do segundo caso positivo para Covid-19.

Trata-se de um homem de 70 anos, residente em Americana, que começou a ter os sintomas no dia 12 de março. Ele chegou a dar entrada na Unimed de Americana e foi transferido um hospital particular no município de São Paulo.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Agora, Americana tem dois casos confirmados, sendo um já curado; dez casos descartados após realização de exames; 34 casos suspeitos aguardando resultado de exame; e um óbito suspeito, também aguardando resultado de exame