Americana confirma sétimo caso de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou nesta segunda-feira (13) o sétimo caso de Covid-19. Trata-se de um homem de 48 anos, residente em Americana, que está internado na UTI de hospital particular desde o dia 31 de março, mas já passou pelo processo de extubação, após melhora do quadro clínico.

O paciente procurou o hospital com sintomas de febre, tosse e falta de ar e realizou o exame para coronovírus no dia 31 de março, quando foi internado. Ele pertence ao grupo de risco por ter comorbidades.

O boletim atualizado na tarde desta segunda-feira (13), traz ainda dois novos casos suspeitos, sendo um já descartado; um outro caso suspeito descartado; dois casos suspeitos, dois bebês do sexo feminino, com 1 ano e outra com 4 meses, que tiveram alta hospitalar, mas continuam aguardando resultado de exames.

Dessa forma, o município apresenta o seguinte quadro: sete casos confirmados de Covid-19, sendo três óbitos, três curados e um internado; 35 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo quatro internados em hospitais, sete em isolamento domiciliar e 24 que já cumpriram a quarentena (14 dias). Além disso, 24 casos suspeitos foram descartados após realização de exames.