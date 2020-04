Americana descarta 55 casos suspeitos de coronavírus

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou nesta quinta-feira (16) o boletim atualizado do Covid-19 no município, que recebeu o resultado negativo para seis exames do Instituto Adolfo Lutz. O município registrou ainda 28 novos casos suspeitos, sendo 23 já descartados para coronavírus, após realização de teste rápido em laboratório particular. Com isso, são 29 descartados neste último balanço e 55 descartados no total, ou seja, desde o início da realização de exames em pacientes residentes em Americana.

Os outros cinco novos casos são de profissionais da saúde, sendo quatro mulheres de 37, 69, 56 e 45 anos e um homem de 37 anos. As mulheres de 69 e 37 anos estão em isolamento domiciliar e os demais já cumpriram a quarentena. O boletim traz ainda que uma mulher de 85 anos, que estava internada em hospital particular recebeu alta médica e está agora em isolamento domiciliar.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Com esses dados, o quadro atualizado de Americana é o seguinte: nove casos positivos, sendo três óbitos, um internado e cinco em isolamento domiciliar; nove casos positivos curados; 37 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo três internados em hospitais, 12 em isolamento domiciliar e 22 que já cumpriram a quarentena (14 dias).