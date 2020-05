Americana e SBO estão entre as 20 cidades com pior índice de isolamento do estado

Americana e SBO estão entre as 20 cidades com pior índice de...

O governador João Doria criticou na tarde desta segunda-feira(4), as 20 cidades com menor isolamento social do estado de São Paulo. Americana, Sumaré e Santa Barbara fazem parte da lista.

Segundo a central de inteligência do governo, Americana teve isolamento de 50%, já Santa Bárbara e Sumaré registraram 49%. Os dados são do dia 2 de maio.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

De acordo com o governador, a baixa porcentagem de isolamento da cidade será um dos itens que impedirá a flexibilização que deve acontecer a partir do dia 11 de maio.

De acordo com o governador, a cidade que não atingir 50% de isolamento será excluída da medida de flexibilização da quarentena.

A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.