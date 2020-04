Americana investiga nova morte por coronavírus

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou no boletim desta terça-feira (14) que o município aguarda o resultado do exame de uma morte suspeita para Covid-19, ocorrida no dia 11 de abril, em hospital particular. Trata-se de um homem de 63 anos, que estava internado desde o dia 7 de abril, que pertencia ao grupo de risco para a doença, pois tinha câncer.

O paciente começou a ter sintomas no dia 6 de abril, procurou a unidade de saúde no dia seguinte com falta de ar, fadiga, febre e mal estar. Foi realizado teste rápido para coronavírus, que teve resultado negativo. No entanto, a Vigilância Epidemiológica considera a morte como suspeita até chegar o resultado do exame encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz.

O boletim atualizado traz ainda quatro novos casos suspeitos, sendo um já descartado, dois em isolamento domiciliar e um internado.

Dessa forma, o município possui o seguinte quadro: sete casos confirmados de Covid-19, sendo três óbitos, três curados e um internado; uma morte suspeita; 37 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo quatro internados em hospitais, nove em isolamento domiciliar e 24 que já cumpriram a quarentena (14 dias). Além disso, 25 casos suspeitos foram descartados após realização de exames.