Americana já registrou 264 casos de dengue em 2020

O trabalho de orientação dos agentes do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) continua de forma ininterrupta em Americana. Apesar da pandemia da Covid-19, os moradores continuam recebendo as visitas com toda cautela necessária na abordagem e vistoria com as devidas precauções de distanciamento e utilização do EPI (Equipamento de Proteção Individual) indicado.



No balanço mais recente da Vigilância Epidemiológica de Americana, do dia 5 de maio, o município contabiliza 264 casos confirmados de dengue em 2020. De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antonio Jorge da Silva Gomes, a equipe do PMCD e a empresa Simeprag, contratada para auxiliar nos trabalhos de controle do transmissor da dengue, chikungunya e zikavírus, continuam alertando a população principalmente sobre a necessidade da prevenção diária, eliminando criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

“O morador deve sempre solicitar do agente sua identificação e, em caso de dúvida ou desconfiança, deverá pedir o número de telefone do departamento que ele trabalha. O munícipe pode ligar para confirmação se tem equipe na região ou endereço em questão, além de confirmar se aquela pessoa identificada pertence à equipe do PMCD”, explicou Jorge. “Não deixe qualquer pessoa entrar em sua residência antes de exigir a identificação”, completou.



O coordenador ressaltou ainda que, em todas as abordagens, os agentes entregam material impresso sobre o coronavírus e a dengue, com logotipo da Prefeitura de Americana, indicando ser um folheto oficial.