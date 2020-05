Americana já teve 472 mortes por outras causas em 2020

“Não morrem pessoas por outras causas?”. Navegando pelas redes sociais é comum encontrar esse tipo de pergunta quando se trata de mortes causadas pelo coronavírus. Mas existem dezenas de outros falecimentos com causas distintas.

De acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil no Brasil, de 1 de janeiro de 2020 a 11 de maio de 2020 foram registrados 477 mortes em Americana.

O site elenca as mortes em sete categorias diferentes. Já foram registradas 5 mortes por Covid-19, 81 por pneumonia, 61 por Insuficiência Respiratório, 57 por Septicemia(infecção), 1 pessoa por causa indeterminada e 272 óbitos com outras causas. Há uma divergência entre o número de mortes por coronavírus divulgado pela prefeitura de Americana e o que consta no sistema. De acordo com a Prefeitura são 4 mortes.

Os números se baseiam nas Declarações de Óbito (DO) registradas nos Cartórios da cidade e foram coletados pelo Portal de Americana às 8h desta segunda-feira(11).

Ainda de acordo com a transparência, a maior incidência de mortes entre os homens na cidade é de pessoas com idade entre 70 e 79 anos. Já no caso das mulheres, a maioria das mortes acontece entre 80 e 89 anos.