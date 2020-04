Americana já vacinou 3.464 doentes crônicos contra a gripe

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já vacinou 3.464 doentes crônicos contra a gripe, no período de 16 a 24 de abril. A maioria dessas pessoas, 52,75% ou 1.523 do total, possuem doença respiratória crônica; 378 – doença cardíaca crônica; 65 – doença renal crônica; 20 – doença hepática crônica; 245 – doença neurológica crônica; 770 – diabetes; 100 – obesidade; 299 – imunossupressão; 47 – trissomia; e 17 já foram transplantados.

Nesta segunda etapa da campanha de vacinação estão sendo vacinados também os seguintes grupos prioritários: profissionais de salvamento e segurança (policiais civis, militares, penais – agentes de segurança pública, de escolta e vigilância -, bombeiros, guardas municipais); caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários; funcionários do sistema prisional; jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Simone Maciel, destacou a importância da vacinação dos doentes crônicos. “Esse grupo é considerado prioritário justamente porque, se contraírem algum tipo de influenza, possuem uma maior probabilidade de complicações ou até mesmo de chegarem a óbito, se comparado com a população em geral”, afirmou. “É importante que essas pessoas procurem se vacinar o quanto antes para ficarem protegidas”, completou Simone.

As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da primeira etapa e que ainda não se vacinaram, podem tomar a vacina até o final da campanha. Até o dia 24 de abril já foram vacinados 35.776 idosos e 5.960 trabalhadores da saúde, superando a meta preconizada pelo Governo do Estado de São Paulo para o município.

A vacina continua disponível, das 8 às 16 horas, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. Já o sistema de drive thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, está ocorrendo no Núcleo de Especialidades (Rua 1º de Maio, 421, bairro Cordenonsi), apenas para pacientes que tenham doenças crônicas e dificuldade de locomoção.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que os doentes crônicos ou pacientes com condições clínicas especiais devem apresentar algum comprovante médico para receber a vacina, que pode ser até mesmo uma receita médica. Já os caminhoneiros precisam apresentar crachá da empresa em que trabalham ou CNH na categoria correspondente à função.

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para o Covid-19.