Americana não registrou nenhuma morte por dengue em 2020

Americana não registrou nenhum óbito por dengue no ano de 2020. A informação consta no boletim enviado pela Vigilância Epidemiológica da cidade ao Portal de Americana nesta sexta-feira(9).

De acordo com o boletim, até o dia 31 de março foram registrados 537 casos suspeitos de dengue na cidade. Desses, 170 foram confirmados após exames analisados pelo Instituto Adolfo Lutz – referência no processamento de exames.

A maioria dos casos confirmados na cidade são de mulheres, com 96 exames positivos.

Foram registrados 47 casos em janeiro, 77 em fevereiro e 46 em março. O bairro Antônio Zanaga é o com maior número de infectados com 18 casos, seguido do Morada do Sol com 13 e o Nova Carioba com 9 casos.

No ano passado Americana teve 4590 pessoas diagnosticadas com dengue. O pico de contaminação foi entre os meses de abril e maio.